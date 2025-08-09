The Duneland School Corporation is welcoming a crop of new teachers for academic year 2025-26, the Town of Chesterton reported.

New secondary teachers for 2025-26 academic year:

*Mark Harris, Chesterton High School.

*Courtney Blackwell, Westchester Middle School.

*Ruth Ficaro, Westchester Middle School.

*Zakery Pfizer, Westchester Middle School.

*Maria Hewitt, Liberty Middle School.

New primary teachers:

*Jackie Hood, Trojan Learning Center.

*Jillian Matzke, Liberty Elementary School.

*Abigail Parkerson, Bailly Elementary School.

*Renee Nagel, Bailly Elementary School.

*Riley Popplewell, Liberty Elementary School,

*Leah Schoenborn, Liberty Elemetary School.

*Fatima Chavez, Westchester Intermediate/Middle School.

Photos from Town of Chesterton Facebook page.