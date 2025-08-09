The Duneland School Corporation is welcoming a crop of new teachers for academic year 2025-26, the Town of Chesterton reported.
New secondary teachers for 2025-26 academic year:
*Mark Harris, Chesterton High School.
*Courtney Blackwell, Westchester Middle School.
*Ruth Ficaro, Westchester Middle School.
*Zakery Pfizer, Westchester Middle School.
*Maria Hewitt, Liberty Middle School.
New primary teachers:
*Jackie Hood, Trojan Learning Center.
*Jillian Matzke, Liberty Elementary School.
*Abigail Parkerson, Bailly Elementary School.
*Renee Nagel, Bailly Elementary School.
*Riley Popplewell, Liberty Elementary School,
*Leah Schoenborn, Liberty Elemetary School.
*Fatima Chavez, Westchester Intermediate/Middle School.
Photos from Town of Chesterton Facebook page.