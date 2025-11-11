The following is a list of Food Bank of Northern Indiana Turkeys on the Table distributions for November:
Tuesday, November 11, 2025 – Starke County
9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.
Where: North Judson United Methodist Church, 210 Center Ave., North Judson, IN 46366
*This distribution will serve 125 households.
Tuesday, November 11, 2025 – Starke County
11:30 a.m. – 1:00 p.m. CT *While supplies last.
Where: Knox United Methodist Church, 201 S. Shield St., Knox, IN 46534
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 11, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Jordan Ford (Commercial Truck Lot), 609 E. Jefferson Blvd., Mishawaka, IN 46545
*This distribution will serve 200 households.
Tuesday, November 11, 2025 – St. Joseph County
11:30 a.m. – 1:00 p.m. ET *While supplies last.
Where: Ivy Tech, 220 Dean Johnson Blvd., South Bend, IN 46601
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 12, 2025 – Marshall County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Trinity Lutheran Church, 430 Academy Rd., Culver, IN 46511
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 12, 2025 – Marshall County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Argos United Methodist Church, 570 N. Michigan St., Argos, IN 46501
*This distribution will serve 150 households.
Thursday, November 13, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Maple City Chapel, 2015 Lincolnway E., Goshen, IN 46526
*This distribution will serve 250 households.
Thursday, November 13, 2025 – Elkhart County
11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.
Where: McCoy Memorial Baptist Church, 134 St. Clair Ave., Elkhart, IN 46516
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 14, 2025 – Kosciusko County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Kosciusko County Fairgrounds, 1400 E. Smith St., Warsaw, IN 46580
*This distribution will serve 225 households.
Friday, November 14, 2025 – Kosciusko County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: First Baptist Church, 206 S. Oak St., Mentone, IN 46539
*This distribution will serve 225 households.
Friday, November 14, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Cube Smart Self Storage, 3701 Portage Rd., South Bend, IN 46628
*This distribution will serve 300 households.
Saturday, November 15, 2025 – Elkhart County
9:30 a.m. – 11 a.m. ET *While supplies last.
Where: Elkhart Calvary Assembly of God, 1010 E. Mishawaka Rd., Elkhart, IN 45617
*This distribution will serve 300 households.
Saturday, November 15, 2025 – LaPorte County
9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.
Where: Marquette Mall (former JC Penney), 201 W. US 20, Michigan City, IN 46360
*This distribution will serve 500 households.
Saturday, November 15, 2025 – St. Joseph County
10 a.m. – 12 p.m. ET *While supplies last.
Where: Food Bank of Northern Indiana, 702 Chapin St., South Bend, IN 46601
*This distribution will serve 900 households.
Monday, November 17, 2025 – Marshall County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Jane’s Park, 600 Woodies Lane, Bremen, IN 46506
*This distribution will serve 150 households.
Monday, November 17, 2025 – Marshall County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Plymouth Parks, 1660 N. Michigan St., Plymouth, IN 46563
*This distribution will serve 150 households.
Monday, November 17, 2025 – Starke County
10 a.m. – 11:30 a.m. CT *While supplies last.
Where: Healthlinc, 104 E. Culver Rd., Suite 106, Knox, IN 46534
*This distribution will serve 125 households.
Monday, November 17, 2025 – St. Joseph County
2 p.m. – 3:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: The former Kroger parking lot, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 250 households.
Tuesday, November 18, 2025 – LaPorte County
10:30 a.m. – 12 p.m. CT *While supplies last.
Where: Salvation Army, 3240 Monroe St., LaPorte, IN 46350
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 18, 2025 – LaPorte County
1 p.m. – 2:30 p.m. CT *While supplies last.
Where: First Church of God, 2020 E. Lincolnway, LaPorte, IN 46350
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 18, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: New Life Church, 11593 McKinley Highway, Osceola, IN 46561
*This distribution will serve 250 households.
Tuesday, November 18, 2025 – St. Joseph County
11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.
Where: Ice Box, 1421 S. Walnut St., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 250 households.
Wednesday, November 19, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: East Goshen Mennonite Church, 2019 E. Lincoln Ave., Goshen, IN 46528
*This distribution will serve 250 households.
Wednesday, November 19, 2025 – Elkhart County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: New Hope United Methodist Church, 28765 C.R. 4, Elkhart, IN 46514
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 19, 2025 – LaPorte County
9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.
Where: High Praise Outreach Ministries, 301 E. 9th St., Michigan City, IN 46360
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 19, 2025 – LaPorte County
11:30 a.m. – 1:30 a.m. CT *While supplies last.
Where: Kingsford Heights Community Center, 515 Wayland Rd., Kingsford Heights, IN 46346
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 20, 2025 – St. Joseph County
10 a.m. – 11:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Charles Black Community Center, 3419 W. Washington St., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 20, 2025 – St. Joseph County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: The former Bargain Lane, 1302 Elwood Ave., South Bend, IN 46628
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 20, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Ivy Tech College, 22531 C.R. 18, Goshen, IN 46528
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 20, 2025 – Elkhart County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Family Christian Development Center, 151 S. Locke St., Nappanee, IN 46528
*This distribution will serve 150 households.
Friday, November 21, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Northside Baptist Church, 53198 C.R. 9, Elkhart, IN 46514
*This distribution will serve 250 households.
Friday, November 21, 2025 – Elkhart County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Excel Center (Pierre Moran Mall), 154 W. Hively Ave., Elkhart, IN 46517
*This distribution will serve 300 households.
Friday, November 21, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Walnut Grove, 2717 Woodmere Lane, South Bend, IN 46615
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 21, 2025 – St. Joseph County
11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.
Where: Calvary Church, 3001 W. Cleveland Rd, South Bend, IN 46628
*This distribution will serve 250 households.
Saturday, November 22, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Liberty Elementary School, 600 Pregel Dr., Mishawaka, IN 46545
*This distribution will serve 200 households.
Saturday, November 22, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Clayton Homes, 66700 St. Rd. 19, Wakarusa, IN 46573
*This distribution will serve 300 households.
Saturday, November 22, 2025 – St. Joseph County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: The former Kroger parking lot, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 300 households.
Monday, November 24, 2025 – Elkhart County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: Runnings South, 3501 S. Main St., Elkhart, IN 46517
*This distribution will serve 300 households.
Monday, November 24, 2025 – Elkhart County
1 p.m. – 2:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Middlebury Food Pantry, 13307 C. R. 16, Middlebury, IN 46540
*This distribution will serve 200 households
Tuesday, November 25, 2025 – Kosciusko County
9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.
Where: God’s Highway to Heaven, 555 Weber St., Warsaw, IN 46580
*This distribution will serve 225 households.
Tuesday, November 25, 2025 – LaPorte County
10 a.m. – 11:30 a.m. CST *While supplies last.
Where: H.O.P.E. Center, 222 McClelland Ave., Michigan City, IN 46360
*This distribution will serve 300 households.
Tuesday, November 25, 2025 – Kosciusko County
12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.
Where: Mentone United Methodist Church, 116 E. Main, Mentone, IN 46539
*This distribution will serve 225 households.
Assorted food items offered free of charge. All items are pre-boxed and pre-bagged. First come, first served, while supplies last for those in need of food assistance. One box/bag per household.
Distributions are drive through. Please remain in your vehicle and open your trunk to receive items. An area will be available for self-loading if your trunk does not open.