The following is a list of Food Bank of Northern Indiana Turkeys on the Table distributions for November:

Tuesday, November 11, 2025 – Starke County

9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.

Where: North Judson United Methodist Church, 210 Center Ave., North Judson, IN 46366

*This distribution will serve 125 households.

Tuesday, November 11, 2025 – Starke County

11:30 a.m. – 1:00 p.m. CT *While supplies last.

Where: Knox United Methodist Church, 201 S. Shield St., Knox, IN 46534

*This distribution will serve 150 households.

Tuesday, November 11, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Jordan Ford (Commercial Truck Lot), 609 E. Jefferson Blvd., Mishawaka, IN 46545

*This distribution will serve 200 households.

Tuesday, November 11, 2025 – St. Joseph County

11:30 a.m. – 1:00 p.m. ET *While supplies last.

Where: Ivy Tech, 220 Dean Johnson Blvd., South Bend, IN 46601

*This distribution will serve 200 households.

Wednesday, November 12, 2025 – Marshall County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Trinity Lutheran Church, 430 Academy Rd., Culver, IN 46511

*This distribution will serve 150 households.

Wednesday, November 12, 2025 – Marshall County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Argos United Methodist Church, 570 N. Michigan St., Argos, IN 46501

*This distribution will serve 150 households.

Thursday, November 13, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Maple City Chapel, 2015 Lincolnway E., Goshen, IN 46526

*This distribution will serve 250 households.

Thursday, November 13, 2025 – Elkhart County

11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.

Where: McCoy Memorial Baptist Church, 134 St. Clair Ave., Elkhart, IN 46516

*This distribution will serve 200 households.

Friday, November 14, 2025 – Kosciusko County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Kosciusko County Fairgrounds, 1400 E. Smith St., Warsaw, IN 46580

*This distribution will serve 225 households.

Friday, November 14, 2025 – Kosciusko County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: First Baptist Church, 206 S. Oak St., Mentone, IN 46539

*This distribution will serve 225 households.

Friday, November 14, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Cube Smart Self Storage, 3701 Portage Rd., South Bend, IN 46628

*This distribution will serve 300 households.

Saturday, November 15, 2025 – Elkhart County

9:30 a.m. – 11 a.m. ET *While supplies last.

Where: Elkhart Calvary Assembly of God, 1010 E. Mishawaka Rd., Elkhart, IN 45617

*This distribution will serve 300 households.

Saturday, November 15, 2025 – LaPorte County

9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.

Where: Marquette Mall (former JC Penney), 201 W. US 20, Michigan City, IN 46360

*This distribution will serve 500 households.

Saturday, November 15, 2025 – St. Joseph County

10 a.m. – 12 p.m. ET *While supplies last.

Where: Food Bank of Northern Indiana, 702 Chapin St., South Bend, IN 46601

*This distribution will serve 900 households.

Monday, November 17, 2025 – Marshall County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Jane’s Park, 600 Woodies Lane, Bremen, IN 46506

*This distribution will serve 150 households.

Monday, November 17, 2025 – Marshall County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Plymouth Parks, 1660 N. Michigan St., Plymouth, IN 46563

*This distribution will serve 150 households.

Monday, November 17, 2025 – Starke County

10 a.m. – 11:30 a.m. CT *While supplies last.

Where: Healthlinc, 104 E. Culver Rd., Suite 106, Knox, IN 46534

*This distribution will serve 125 households.

Monday, November 17, 2025 – St. Joseph County

2 p.m. – 3:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: The former Kroger parking lot, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619

*This distribution will serve 250 households.

Tuesday, November 18, 2025 – LaPorte County

10:30 a.m. – 12 p.m. CT *While supplies last.

Where: Salvation Army, 3240 Monroe St., LaPorte, IN 46350

*This distribution will serve 150 households.

Tuesday, November 18, 2025 – LaPorte County

1 p.m. – 2:30 p.m. CT *While supplies last.

Where: First Church of God, 2020 E. Lincolnway, LaPorte, IN 46350

*This distribution will serve 150 households.

Tuesday, November 18, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: New Life Church, 11593 McKinley Highway, Osceola, IN 46561

*This distribution will serve 250 households.

Tuesday, November 18, 2025 – St. Joseph County

11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.

Where: Ice Box, 1421 S. Walnut St., South Bend, IN 46619

*This distribution will serve 250 households.

Wednesday, November 19, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: East Goshen Mennonite Church, 2019 E. Lincoln Ave., Goshen, IN 46528

*This distribution will serve 250 households.

Wednesday, November 19, 2025 – Elkhart County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: New Hope United Methodist Church, 28765 C.R. 4, Elkhart, IN 46514

*This distribution will serve 200 households.

Wednesday, November 19, 2025 – LaPorte County

9 a.m. – 10:30 a.m. CT *While supplies last.

Where: High Praise Outreach Ministries, 301 E. 9th St., Michigan City, IN 46360

*This distribution will serve 200 households.

Wednesday, November 19, 2025 – LaPorte County

11:30 a.m. – 1:30 a.m. CT *While supplies last.

Where: Kingsford Heights Community Center, 515 Wayland Rd., Kingsford Heights, IN 46346

*This distribution will serve 200 households.

Thursday, November 20, 2025 – St. Joseph County

10 a.m. – 11:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Charles Black Community Center, 3419 W. Washington St., South Bend, IN 46619

*This distribution will serve 200 households.

Thursday, November 20, 2025 – St. Joseph County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: The former Bargain Lane, 1302 Elwood Ave., South Bend, IN 46628

*This distribution will serve 200 households.

Thursday, November 20, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Ivy Tech College, 22531 C.R. 18, Goshen, IN 46528

*This distribution will serve 200 households.

Thursday, November 20, 2025 – Elkhart County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Family Christian Development Center, 151 S. Locke St., Nappanee, IN 46528

*This distribution will serve 150 households.

Friday, November 21, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Northside Baptist Church, 53198 C.R. 9, Elkhart, IN 46514

*This distribution will serve 250 households.

Friday, November 21, 2025 – Elkhart County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Excel Center (Pierre Moran Mall), 154 W. Hively Ave., Elkhart, IN 46517

*This distribution will serve 300 households.

Friday, November 21, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Walnut Grove, 2717 Woodmere Lane, South Bend, IN 46615

*This distribution will serve 200 households.

Friday, November 21, 2025 – St. Joseph County

11:30 a.m. – 1 p.m. ET *While supplies last.

Where: Calvary Church, 3001 W. Cleveland Rd, South Bend, IN 46628

*This distribution will serve 250 households.

Saturday, November 22, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Liberty Elementary School, 600 Pregel Dr., Mishawaka, IN 46545

*This distribution will serve 200 households.

Saturday, November 22, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Clayton Homes, 66700 St. Rd. 19, Wakarusa, IN 46573

*This distribution will serve 300 households.

Saturday, November 22, 2025 – St. Joseph County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: The former Kroger parking lot, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619

*This distribution will serve 300 households.

Monday, November 24, 2025 – Elkhart County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: Runnings South, 3501 S. Main St., Elkhart, IN 46517

*This distribution will serve 300 households.

Monday, November 24, 2025 – Elkhart County

1 p.m. – 2:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Middlebury Food Pantry, 13307 C. R. 16, Middlebury, IN 46540

*This distribution will serve 200 households

Tuesday, November 25, 2025 – Kosciusko County

9 a.m. – 10:30 a.m. ET *While supplies last.

Where: God’s Highway to Heaven, 555 Weber St., Warsaw, IN 46580

*This distribution will serve 225 households.

Tuesday, November 25, 2025 – LaPorte County

10 a.m. – 11:30 a.m. CST *While supplies last.

Where: H.O.P.E. Center, 222 McClelland Ave., Michigan City, IN 46360

*This distribution will serve 300 households.

Tuesday, November 25, 2025 – Kosciusko County

12 p.m. – 1:30 p.m. ET *While supplies last.

Where: Mentone United Methodist Church, 116 E. Main, Mentone, IN 46539

*This distribution will serve 225 households.

Assorted food items offered free of charge. All items are pre-boxed and pre-bagged. First come, first served, while supplies last for those in need of food assistance. One box/bag per household.

Distributions are drive through. Please remain in your vehicle and open your trunk to receive items. An area will be available for self-loading if your trunk does not open.