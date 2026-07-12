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Gates Open at 10am
8:30am: 4-H Goat Judging begins (Livestock Arena)
9:00am: Horse and Pony Show – Ranch Classes
10:00am -7:00pm: The Curious Kids Trail and
Tractor Trail
10:00am: Open Draft Horse Show – Line Driving
11:00am: Old Time Church Service (School House)
12:00: Pioneerland Opens
Noon – Paul Bunyan Lumberjack Show
1:00pm: Rabbit Showmanship (Rabbit Barn)
1:00pm: Skerbeck Carnival Rides Open
2.:30 – Paul Bunyan Lumberjack Show
2:00: Extension Homemaker Demonstration
3:00pm: Open Draft Horse Show – Obstacle Driving
3:00pm: Antique Tractor Parade
4:00pm: Mini 4-H Mini Equine Show
4:30pm: 4-H County Bred Steer and Dairy Feeder
Steer Judging Begins (Livestock Arena)
5:00pm: Pioneerland Ham and Bean Supper
5:00: Extension Homemaker Demonstration
5.:30 – Paul Bunyan Lumberjack Show
7:00pm: Antique Tractor Parade
6:00pm: International Demolition Derby ($15)
(Motor Sports Arena)
(Motor Sports Arena)