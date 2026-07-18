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Saturday, July 18, 2026
Gates Open at 10am
8:00am: Horse and Pony Show – Contesting
9:00am: 4-H Project Release Begins
10:00am – 6:00pm: The Curious Kids Trail and
Tractor Trail
10:00am: Pioneerland Artisan Auction (Artisan Barn)
1:00pm: Skerbeck Carnival Rides Open
1:00pm: Silly Safari (Pioneerland)
3:00pm: Antique Tractor Parade
4:00pm: Silly Safari (Pioneerland)
5:00: Extension Homemaker Demonstration
7:00pm: Antique Tractor Parade
7:00pm: Silly Safari (Pioneerland)