MICHIGAN CITY, Ind. – Board-certified obstetrician/gynecologist David Preskill, M.D., is now part of the Franciscan Physician Network and is accepting new patients in Michigan City.
Dr. Preskill earned his medical degree from Northwestern University in Chicago. He completed his residency in obstetrics and gynecology at Columbus-Cabrini Medical Center in Chicago.
His clinical interests include obstetric care and delivery; heavy menstrual bleeding and hysterectomy.
Dr. Preskill is accepting new patients for in-person visits at Franciscan Physician Network’s Franciscan Medical Pavilion, 3500 Franciscan Way, third floor, in Michigan City.
For more information or to schedule an appointment, please call (219) 861-8785.