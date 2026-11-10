Food Bank of Northern Indiana 2026 Turkeys on the Table Distributions
Tuesday, November 10, 2026 – Marshall County 9 a.m. – 10:30 a.m. ET * While supplies last.
Where: Jane’s Park Playground, 600 Woodies Ln., Bremen, IN 46506
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 10, 2026 – Marshall County 12 p.m. – 1:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Plymouth Parks Dept. (By the Pool), 1660 N. Michigan St., Plymouth, IN 46563
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 10, 2026 – Elkhart County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Family Christian Development Center, 107 E. Marion St., Nappanee, IN 46550
*This distribution will serve 100 households.
Tuesday, November 10, 2026 – St. Joseph County 12 p.m. – 2 p.m. ET * While supplies last.
Where: Jordan Ford, 609 E. Jefferson Blvd., Mishawaka, IN 46545
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 11, 2026 – La Porte County 9 a.m. – 10 a.m. CT * While supplies last.
Where: Prairie Meadow Park Shelter, 199 Flynn Rd., Westville, IN 46391
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 11, 2026 – La Porte County 10 a.m. – 11 a.m. CT * While supplies last.
Where: La Porte County Fairgrounds, 2581 State Rd. 2, La Porte, IN 46350
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 11, 2026 – La Porte County 12 p.m. – 1 p.m. CT * While supplies last.
Where: High Praise Outreach Ministries, 301 E. 9th St., Michigan City, IN 46360
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 11, 2026 – Elkhart County 9:30 a.m. – 10:30 a.m. ET * While supplies last.
Where: Middlebury Community Food Pantry, 13307 CR 16, Middlebury, IN 46540
*This distribution will serve 100 households.
Wednesday, November 11, 2026 – Elkhart County 12 p.m. – 1:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: First Baptist Church, 1011 S. Indiana Ave., Goshen, IN 46526
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 11, 2026 – Elkhart County 3:30 p.m. – 5:00 p.m. ET * While supplies last.
Where: Clayton Homes, 66920 State Road 19, Wakarusa, IN 46573
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 11, 2026 – St. Joseph County 2 p.m. – 3:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Ivy Tech Community College, 220 Dean Johnson Blvd., South Bend, IN 46601
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 12, 2026 – Starke County 9 a.m. – 10:30 a.m. CT * While supplies last.
Where: San Pierre Fire Department, 102 Fisher St., San Pierre. IN 46374
*This distribution will serve 150 households.
Thursday, November 12, 2026 – St. Joseph County 1:30 p.m. – 3 p.m. ET * While supplies last.
Where: The former Kroger parking lot, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 250 households.
Thursday, November 12, 2026 – Elkhart County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: New Paris Missionary Church, 67621 IN – 15, New Paris, IN 46553
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 12, 2026 – Elkhart County 12 p.m. – 1 p.m. ET * While supplies last.
Where: The Hub Bristol, 101 1/2 W. Vistula St., Bristol, IN 46507
*This distribution will serve 100 households.
Thursday, November 12, 2026 – Elkhart County 2:30 p.m. – 4:00 p.m. ET * While supplies last.
Where: McCoy Memorial Baptist Church, 134 St. Clair Ave., Elkhart, IN 46517
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 13, 2026 – Kosciusko County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Gospel Hill, 303 S. Jefferson St., Silver Lake, IN 46982
*This distribution will serve 100 households.
Friday, November 13, 2026 – Kosciusko County 11:30 a.m. – 12:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Kosciusko County Fairgrounds, 1400 E. Smith St., Warsaw, IN 46580
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 13, 2026 – Elkhart County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: East Goshen Mennonite Church, 2019 E. Lincoln Ave., Goshen, IN 46528
*This distribution will serve 150 households.
Friday, November 13, 2026 – Elkhart County 11:30 a.m. – 12:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Northside Baptist Church, 53198 CR.9, Elkhart, IN 46514
*This distribution will serve 250 households.
Friday, November 13, 2026 – St. Joseph County 2 p.m. – 3 p.m. ET * While supplies last.
Where: Walnut Grove, 2717 Woodmere Ln., South Bend, IN 46615
*This distribution will serve 200 households.
Saturday, November 14, 2026 – La Porte County 8:30 a.m. – 10 a.m. CT * While supplies last.
Where: Road of Life, 7056 W. 450 N., Michigan City, IN 46360
*This distribution will serve 350 households.
Saturday, November 14, 2026 – St. Joseph County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Grace Community Church, 4001 Lincolnway E., Mishawaka, IN 46544
*This distribution will serve 200 households.
Saturday, November 14, 2026 – St. Joseph County 9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Liberty Elementary, 600 Pregel Dr., Mishawaka, IN 46545
*This distribution will serve 200 households.
First come, first served, while supplies last for those in need of food assistance. Turkeys are offered free of charge. One turkey per household. Distributions are drive through. Please remain in your vehicle and open your trunk to receive items. An area will be available for self-loading if your trunk does not open.