Food Bank of Northern Indiana 2026 Turkeys on the Table Distributions – November 16 – 21, 2026
Monday, November 16, 2026 – St. Joseph County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: New Carlisle Wesleyan Church, 32645 Early Rd., New Carlisle, IN 46552
*This distribution will serve 100 households.
Monday, November 16, 2026 – St. Joseph County
12 p.m. – 1 p.m. ET * While supplies last.
Where: New Life Church, 11593 McKinley Hwy., Osceola, IN 46561
*This distribution will serve 200 households.
Monday, November 16, 2026 – St. Joseph County
2 p.m. – 3 p.m. ET * While supplies last.
Where: The Ice Box Skating Rink, 1421 S. Walnut St., South Bend, IN 46619
*This distribution will serve 250 households.
Monday, November 16, 2026 – Elkhart County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Ivy Tech Community College, 22531 CR 19, Goshen, IN 46528
*This distribution will serve 150 households.
Monday, November 16, 2026 – Elkhart County
11:30a.m. – 12:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: New Hope United Methodist Church, 28765 CR 4, Elkhart, IN 46514
*This distribution will serve 200 households.
Tuesday, November 17, 2026 – Marshall County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Trinity Lutheran Church, 430 Academy Rd., Culver, IN 46511
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 17, 2026 – Marshall County
11:30 a.m. – 12:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Bourbon Helping Hands, 204 N. Washington St., Bourbon, IN 46504
*This distribution will serve 150 households.
Tuesday, November 17, 2026 – St. Joseph County
11 a.m. – 1 p.m. ET * While supplies last.
Where: 949 12th St. (Pull in at the former Finish Master), Mishawaka, IN 46544
*This distribution will serve 250 households.
Tuesday, November 17, 2026 – St. Joseph County
2:30 p.m. – 3:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: Walker Field, 2198 S. Walnut St., South Bend, IN 46613
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 18, 2026 – La Porte County
9 a.m. – 10 a.m. CT * While supplies last.
Where: Kankakee Vallet REMC, 8642 W. 30, Wanatah, IN 46390
*This distribution will serve 100 households.
Wednesday, November 18, 2026 – La Porte County
11:30 a.m. – 12:30 p.m. CT * While supplies last.
Where: Kingsford Heights Community Center, 515 Wayland Rd, Kingsford Heights, IN 46346
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 18, 2026 – La Porte County
2 p.m. – 3 p.m. CT * While supplies last.
Where: First Church of God, 2020 E. Lincolnway, La Porte, IN 4650
*This distribution will serve 200 households.
Wednesday, November 18, 2026 – Starke County
9 a.m. – 10 a.m. CT * While supplies last.
Where: Starke County Fairgrounds, 400 Division St., Hamlet, IN 46532
*This distribution will serve 150 households.
Wednesday, November 18, 2026 – Starke County
11:30 a.m. – 12:30 p.m. CT * While supplies last.
Where: Where: Knox United Methodist Church, 210 Shield St., Knox, IN 46534
*This distribution will serve 100 households.
Thursday, November 19, 2026 – Kosciusko County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: St. Francis Xavier Catholic Church, 408 W. Catholic St., Pierceton, IN 46562
*This distribution will serve 100 households.
Thursday, November 19, 2026 – Kosciusko County
11:30 a.m. – 12:30 p.m. ET * While supplies last.
Where: North Webster Community Church, 302 N. Main St., North Webster, IN 46555
*This distribution will serve 100 households.
Thursday, November 19, 2026 – Kosciusko County
2 p.m. – 3 p.m. ET * While supplies last.
Where: Leesburg Grace Brethren Church, 101 W. School St., Leesburg, IN 46538
*This distribution will serve 100 households.
Thursday, November 19, 2026 – Elkhart County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Maple City Chapel, 2015 Lincolnway E., Goshen, IN 46526
*This distribution will serve 200 households.
Thursday, November 19, 2026 – Elkhart County
11 a.m. – 12 p.m. ET * While supplies last.
Where: Goshen Intermediate School, 925 S. Greene Rd., Goshen, IN 46526
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 20, 2026 – St. Joseph County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: North Liberty Christian Church, 65225 IN – 23, North Liberty, IN 46554
*This distribution will serve 100 households.
Friday, November 20, 2026 – St. Joseph County
11 a.m. – 12 p.m. ET * While supplies last.
Where: Lakeside Baptist Church, 515 Michigan Trl., Lakeville, IN 46536
*This distribution will serve 100 households.
Friday, November 20, 2026 – Elkhart County
9 a.m. – 10 a.m. ET * While supplies last.
Where: Excel Center, Pierre Moran Mall, 154 W. Hively St., Elkhart, IN 46517
*This distribution will serve 200 households.
Friday, November 20, 2026 – St. Joseph County
11:30 a.m. – 1 pm ET * While supplies last.
Where: Calvary Church, 3001 W. Cleveland Rd., South Bend, IN 46628
*This distribution will serve 300 households.
Saturday, November 21, 2026 – St. Joseph County
9 a.m. – 11 a.m. ET * While supplies last.
Where: Food Bank of Northern Indiana 702 Chapin St. South Bend, IN 46601
*This distribution will serve 350 households.
First come, first served, while supplies last for those in need of food assistance. Turkeys are offered free of charge. One turkey per household. Distributions are drive through. Please remain in your vehicle and open your trunk to receive items. An area will be available for self-loading if your trunk does not open.