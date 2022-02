Snowfall totals have come in from the National Weather Service of Chicago and Northern Indiana.

The following are local snowfall reports:

…Porter County…

Chesterton 4 ESE 14.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

1 NE South Haven 13.5 in 0814 PM 02/02 Public

Valparaiso 2 NNW 13.5 in 1000 AM 02/03 COCORAHS

Valparaiso 1 N 12.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

Porter 11.1 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

Valparaiso 2 NW 10.5 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

3 NNW Valparaiso 10.4 in 0440 PM 02/02 Trained Spotter

1 ESE Valparaiso 10.0 in 1140 AM 02/02 Trained Spotter

Ogden Dunes 9.9 in 0530 AM 02/03 COCORAHS

Boone Grove 2 WNW 9.5 in 0800 AM 02/03 COCORAHS

…Lake County…

Highwood 4.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

1 SSW Deerfield 3.8 in 0144 PM 02/02 Public

Bannockburn 3.1 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

Buffalo Grove 2 N 3.0 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

Forest Lake 1 SSW 2.5 in 0700 AM 02/03 UCOOP

Riverwoods 1 NE 2.5 in 0700 AM 02/03 COCORAHS

Mundelein 4 WSW 2.1 in 0700 AM 02/03 COOP

Mundelein 1.6 WNW 1.5 in 0730 AM 02/03 COCORAHS

Mundelein 1 NNE 1.4 in 0800 AM 02/03 COCORAHS

Antioch 1.0 in 0600 PM 02/02 Public

Waukegan 2 N 0.5 in 0800 AM 02/03 COCORAHS

…LA PORTE COUNTY…

2 SW LA PORTE 10.6 IN 0157 PM 02/03

…ST. JOSEPH COUNTY…

1 SSW NEW CARLISLE 12.0 IN 1248 PM 02/03

3 WNW SOUTH BEND 11.2 IN 1200 AM 02/03

MISHAWAKA 8.5 IN 1152 AM 02/03

4 SE CRUMSTOWN 8.3 IN 1220 PM 02/03

…STARKE COUNTY…

3 NE KNOX