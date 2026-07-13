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Monday, July 13, 2026
Gates Open at 10am
8:00am: 4-H Sheep Judging begins (Livestock
Arena)
9:00am: 4-H Horse and PonyShow – Halter &
Showmanship
9:00am: Chicken Flying Contest
9:00am: Small Animal Judging
10:00am Bear Hollow Wood Carvers (Entrance of
Pioneerland)
10:00am -7:00pm: The Curious Kids Trail and
Tractor Trail
10:00am: All Buildings Open, Petting Zoo Open
10:30am: Home and Family Arts Judging starts
11:00am: Story Time with a Vet
11:00am: 4-H Rabbit Show (Rabbit Barn)
Noon – Paul Bunyan Lumberjack Show
12:00: Pioneerland Opens
1:00pm: Bear Hollow Wood Carvers (Entrance of
Pioneerland)
1:00pm: Silly Safari (Pioneerland)
1:00pm: Ag & Hort Judging Begins
1:00pm: Skerbeck Carnival Rides Open
2:00: Extension Homemaker Demonstration
2.:30 – Paul Bunyan Lumberjack Show
3:00pm: Antique Tractor Parade
4:00pm: Silly Safari (Pioneerland)
4:00pm: 4-H Miniature Equine Show – Driving,
Obstacle, & Jumping
4:30pm: Bear Hollow Wood Carvers (Entrance of
Pioneerland)
5:00pm: Draft Horse Show – Wagon Driving
5:00: Extension Homemaker Demonstration
5.:30 – Paul Bunyan Lumberjack Show
7:00pm: Silly Safari (Pioneerland)
7:00pm: Antique Tractor Parade
7:00pm: LaPorte County Fair Rodeo (Stock
provided by TK Pro Rodeo)
8:00pm: Bear Hollow Wood Carvers (Entrance of
Pioneerland