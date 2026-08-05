MICHIGAN CITY, Ind. – Board-certified endocrinologist and internal medicine physician Hasan Qutob, MD, FAEC, is now part of the Franciscan Physician Network and is accepting new patients in Michigan City.
Dr. Qutob earned his medical degree from Damascus University in Syria. He completed internal medicine residency at the University of Illinois at Chicago and completed his fellowship in endocrinology, diabetes and metabolism at Henry Ford Hospital in Detroit.
His clinical interests include diabetes, thyroid disease and calcium metabolism.
In addition to English, Dr. Qutob is also fluent in Arabic.
Dr. Qutob is accepting new patients for in-person and virtual visits at Franciscan Physician Network Coolspring Health Center, 1225 E. Coolspring Ave., Suite 2C in Michigan City.
For more information or to schedule an appointment, please call (219) 877-1298.