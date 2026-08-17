Details of the event:
Date: Monday, August 17, 2026
Location: La Porte Civic Auditorium, 1001 Ridge Street, La Porte, IN 46350
Event Time: Noon – 6:00 pm
Meals served: Noon and 4:30 pm
On Site:
NiSource Mobile Command Unit
Food Truck – serving 500 meals x 2
Snacks, resources
Charging Stations
Salvation Army – La Porte County – sharing resources
Activities:
Providing Water
Wi-Fi
Charging Stations
Resource Connections
Answering questions about Storm Response – Restoration Process
NIPSCO Team Members on Site: Public Affairs, Customer Service