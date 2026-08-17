Details of the event:

 Date: Monday, August 17, 2026

Location: La Porte Civic Auditorium, 1001 Ridge Street, La Porte, IN 46350

Event Time: Noon – 6:00 pm

Meals served: Noon and 4:30 pm

On Site:

NiSource Mobile Command Unit

Food Truck – serving 500 meals x 2

Snacks, resources

Charging Stations

Salvation Army  – La Porte County  – sharing resources

Activities:

Providing Water

Wi-Fi

Charging Stations

Resource Connections

Answering questions about Storm Response – Restoration Process

NIPSCO Team Members on Site: Public Affairs, Customer Service